Pendant que les professionnels de santé se retrouvaient à poil face à des patients potentiellement contaminants.



Pendant que les EHPAD étaient sous-dotées en masques.



Pendant que l'état imposait aux pharmaciens de rationner les masques issu de la dotation du ministère de la santé (sous peine d'amende de plusieurs milliers d’euros) délivrés aux professionnels de santé et de tenir une traçabilité drastique soit disant pour gérer la pénurie.



Pendant que les patients covid et les patients fragiles n'en avaient pas.



Pendant que les pharmaciens avaient l interdiction (sous peine de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende) dans DONNER ne serait ce qu un à leurs patients atteint du coronavirus ou à risque



Pendant ce temps-là plus de 500 000 000 de masques étaient tranquillement stockés par Carrefour-Leclerc-Intermarche-Superu And -Co ces derniers s'en félicitant sur les plateaux télé et à la radio afin de passer pour des héros, se refaire une virginité et faire du masque chirurgical un produit d'appel.



Leur prix de vente étant bien en dessous du prix que les fabricants les vendent aujourd'hui, il n y aucun doutes sur le fait que ces masques sont stockés depuis plusieurs semaines aux détriments des malades (et contaminants), de ceux qui les soignent et de ceux qui dans leur travail sont en contact avec la population car non confinés.



C est la grande distribution qui a organisé cette pénurie qui aura coûté la vie à plusieurs Francais (malades et professionnels de santé).



C est un scandale