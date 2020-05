Quelques informations et images, mineures certes mais qui dévoilent un peu plus le contenu de Future Connected, l'épilogue de Xenoblade Chronicles Definive Edition (et je spoile aussi quelques détails du jeu de base pour parler de 2-3 trucs).- L'épilogue se passe 1 an après la fin de Xenoblade Chronicles. Le monde est en paix, les différentes races connues travaillent ensemble et la restauration du monde est en cours. Shulk suggère à Melia de partir à la recherche la capitale de son peuple, la cité impériale d'Alcamoth.- Comme on le voit dans le trailer, ils utilisent le vaisseaux des Machina, le Junks. Ils sont attaqué par un laser mystérieux et se crashent dans un lieu nommé "Épaule de Bionis" proche d'Alcamoth. (Note : ce lieu, bien qu'à proximité d'Alcamoth et la Mer d'Eryth sur le corps de Bionis, sera inaccessible dans le jeu se base).- Un drôle de phénomène fait que des bouts de terres sur l'Épaule de Bionis se soulèvent dans l'air et flottent.- Les deux Nopon qui rejoignent Shulk et Melia se nomment Kino et Nene. Kino est un jeune Nopon qui veut devenir un héros comme son père mais a peur des étrangers. Nene est la mère adoptive de Kino. Ils sont très forts.- Malgré une nouvelle arme ressemblant à Monado, Shulk n'a plus la capacité de voir le futur comme avant la fin du jeu avec la Monado Replica (d'où le système de combat qui va différer du jeu de base). Il y aura une variété d'ennemis peuplant l'Epaule de Bionis. Il faudra donc redoubler de vigilance. Un nouvel type d'ennemi est appelé "Fog Beasts", agissent dans l'ombre et donneront du fil a retordre à l'équipe de Shulk.- Sur toute l'Epaule de Bionis des rangers Nopon nommés "Nopongers" pourront aider l'équipe de Shulk et on pourra même débloquer une attaque signature avec ces personnages.Quelques images :----Pour finir, voici de nouveaux trailers (2 pubs japonaise et 1 trailer)