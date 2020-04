PARTIE 6 : Les doutes qui découlent de choses non expliquées dans le jeu-Dans l'histoire du Remake, il reste quelques doutes que je voudrais effleurer...Tout le monde : .....Nomura : L'histoire va continuer, donc je ne pense pas qu'on puisse répondre à grand chose.-Parlons alors des choses auxquelles vous pouvez répondre en commençant par la scène d'ouverture dans la ruelle, qui a également été représentée dans le jeu original. Que regardait Aerith lorsqu'elle était accroupie ?Nomura : Je me souviens que quelqu'un a dit qu'elle essayait d'en tirer de la chaleur...Kitase : Je ne pense pas (rires). Si tu es devant un feu de joie, tu verrais les braises éclater, mais ce que tu vois, ce sont les scintillements de lumière de mako.-Dans la version du Remake de cette scène, après avoir regardé la lumière, on a l'impression qu'elle fuit quelque chose. Pourquoi ?Nojima : Elle a senti la présence des Fillers et a voulu les fuir. Peut-être est-ce parce qu'Aerith a eu plusieurs mauvaises expériences avec les Whispers jusqu'alors ?-Pourquoi Aerith sait-elle des choses qui se passent dans le futur ou des choses dont elle n'avait pas entendu parler auparavant ?Nomura : Je me demande pourquoi. Veuillez attendre le prochain épisode pour avoir cette réponse.-Au bout de l'autoroute de Midgar avant de passer à travers le mur, Aerith dit : "C'est le point de non-retour. Le carrefour du destin". À quoi faisait-elle allusion ?Nojima : Si Cloud et les autres passent à travers le Mur des Fillers, alors ils seront en dehors des limites des Fillers, ce qui signifie qu'ils iront dans un endroit où il n'y a pas de destin prédestiné. Elle voulait dire qu'ils seront à un carrefour où ils pourront ou ne pourront pas traverser.-Après avoir vaincu le dernier boss, Cloud et Sephiroth ont une conversation avec eux deux seulement. Qu'est-ce que cela signifie ?Nojima : Exactement ce qu'a dit leur conversation. En fait, les lignes que Sephiroth a dites dans cette scène ont été écrites au début de la production où nous ne savions pas exactement à quel moment elles seraient livrées.Dans la fin du Remake, Zack est vivant, ce qui conduit à un développement contrasté par rapport à l'histoire originale. Quelle est la signification de cette scène ?Nomura : C'est le plus grand moment des mystères qui ont été mis en place dans cette scène, n'est-ce pas ? (rires)Nojima : Et on peut aussi voir clairement le chien Stamp... -Stamp a cependant l'air différent dans cette scène. Nojima : Oh, est-ce qu'il sait... ? (rires) -Aviez-vous des projets au début pour la mascotte Stamp ?Nojima : Oui, quand nous avons décidé de l'histoire du Remake, nous avons dit "Eh bien alors, que ce fidèle chien Stamp soit la mascotte." Stamp est une mascotte populaire que tout le monde reconnaît dans ce monde, et nous avons décidé de l'utiliser aussi comme le moyen secret d'AVALANCHE pour faire passer des messages.Nomura : Au fait, le Stamp que vous voyez dessiné par les membres d'AVALANCHE est en fait le dessin dont j'étais responsable. D'habitude, je ne m'occupe pas de ces dessins, mais je sentais que ce personnage serait très important, alors j'ai décidé de le dessiner moi-même.-Au cours de la fin, Aerith murmure : "Le ciel, comme je le déteste." [Localisation anglaise "I miss it, the steel sky."] Y a-t-il une signification profonde à tout cela ?Nomura : Pour Aeritih, le ciel symbolise la tristesse. Les gens qui lui étaient chers, comme Zack et sa mère Ifalna, sont tous retournés au ciel, et le ciel qu'elle voit au-dessus d'elle dans les bidonvilles est également couvert par Shinra. La calamité qui a détruit les Anciens, Jenova, est également tombée du ciel. Tous ces incidents rappellent à Aerith le ciel, c'est pourquoi elle dit qu'elle le déteste.-A la fin du jeu, les mots "Le voyage inconnu va continuer" apparaissent. Qu'est-ce que cela signifie ?Nomura : Au départ, nous devions mettre une autre phrase à la place, mais dans diverses circonstances, nous avons décidé de la changer [pour ce qu'elle est maintenant]. Kitase m'a dit qu'il devrait y avoir quelque chose qui se relie à ce qui se trouve au-delà de la fin. Je voulais aussi y mettre quelque chose, alors nous avons fini par utiliser cette phrase. Je pense que certains pourraient penser que le sens de la phrase est troublant, mais nous avons déjà pris cela en considération.