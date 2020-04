Star Citizen

Enfin ! La pandémie de coronavirus n'aura pas épargné les équipes de CIG qui ont du prendre quelques semaines supplémentaires pour correctement organiser leurs 600 employés en télétravail, mais c'est désormais chose faite : l'Alpha 3.9 est de sortie.Les changements et correctifs pour cette nouvelle version sont nombreux et on retiendra surtout :- l'arrivée de l' Esperia Prowler , un vaisseau d'une race alien qui n'était pas encore représentée dans le 'Verse. Ce vaisseau n'est pas donné, car vendu 480€ payables avec vos éventuels store credits ou bien 431€ en Warbond , c'est-à-dire avec de l'argent "frais". Notez qu'à ce tarif, vous n'aurez même pas l'assurance à vie (la LTI) mais un casque Aves, par ailleurs vendu 4€ l'unité - les 3 lunes de microTech et la planète microTech elle-même, qui propose désormais la ville de New Babbage à découvrir, ainsi que différents points d'intérêt tout autour de l'astre où accomplir diverses missions- une nouvelle gestion de l'inventaire beaucoup plus ergonomique et facilitant l'accès à des actions via des raccourcis (cela pourra vous faire penser à un gameplay console)- les prisons et tout le gameplay afférent, qui rendra la vie des pirates et autres emmerdeurs au sein du jeu bien plus compliquée- une refonte complète du module de gestion des amis- la gestion des extensions sur les armes se fait désormais en direct, sans passer par le menuLe patch note est comme à l'accoutumée long comme le bras , introduisant à la fois les nouveautés comme les nombreuses corrections de bugs. Mais rassurez-vous, des bugs, il en reste quand même encore : c'est Star Citizen et cela reste une Alpha (donc un jeu en développement ouvert) !Vidéo de présentation du Prowler de chez EsperiaLa sortie de la 3.9 est aussi l'occasion pour les équipes de CIG de remettre en vente toutes les variantes du Reliant, des vaisseaux autrement plus polyvents et accessibles que le Prowler, puisque proposés entre 71 et 104€ , mais moins stylés/puissants.La 3.9 propose par ailleurs une récompense aux joueurs qui arriveront à parrainer un nouveau sur Star Citizen, via le système de partage de codes Referral : le parrain et le filleul pourront gratuitement recevoir un petit buggy, le Greycat PTV, certes à l'utilisation très limitée mais cela n'en demeure pas moins un geste sympathique, et les choses gratuites dans Star Citizen sont suffisamment rares pour être soulignées. Pour en profiter, direction cette page