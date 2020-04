Dans les dernières pages de l'Ultimania, ils réfléchissent sur «4 mystères nouvellement nés». 1. Que sait Aerith? 2. Quel est l'objectif des fileurs? 3. Qui est Sephiroth qui apparaît à la fin? 4. Que signifie la victoire de Zack? Ils expliquent brièvement chacun des mystères ci-dessus. Au fait, cela confirme dans l'ultimania que les fileurs sont morts mais je suppose que nous en saurons plus à leur sujet lors du prochain jeu. https://www.resetera.com/threads/final-fantasy-vii-remake-spoiler-discussion-check-threadmarks-for-story-details.162527/page-370#post-32466771

posted the 04/28/2020 at 05:34 PM by asakk