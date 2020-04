Salut à tous,



On partage que trop rarement les bonnes nouvelles, donc voilà. Mon frère atteint par cette saloperie de virus se rétablit enfin! Après un mois en réanimation et des semaines de coma artificiel, il quitte enfin ce service aujourd'hui pour un autre plus léger. Merci aux soignants qui ont fait leur maximum et se sont rendus très disponibles malgré tout.



Merci à tous ceux qui m'ont adressé des messages d'encouragements sur le site lors de mon premier post. Prenez soin de vos proches et à chaque jour suffit sa peine (je ne regarde plus les info et pour ceux qui ont disney plus : le docu sur les Imagineers est super!)



(Pour les musulmans du site : Al hamdoulillah. A la veille de Ramadan, c'était la plus belle des nouvelles qu'on a reçu.)