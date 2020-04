Aujourd'hui marque le 30e anniversaire de la série Fire Emblem, créé par Intelligent Systems et Nintendo. Le 20 avril 1990 sortait sur NES et uniquement au Japon le jeu Fire Emblem: The Shadow Dragon and Blade of Light, dont le remake "Shadow Dragon" sortira sur DS en 2008 en occident. Ce jeu narre les aventures de Marth, prince du Royaume d'Altea contraint de fuir son pays envahi par une coalition de royaumes sous les ordres de Medeus, le dragon de la terre.L'idée d'origine était de prendre le gameplay orienté stratégie de Famicom Wars (qui deviendra Advance Wars chez nous) où on contrôle des unités (infanterie, tank...) sur une carte et d'en faire un jeu de rôle stratégique et mettant la narration en avant. Chaque unité étant cette fois des personnages et sont donc uniques, c'est au joueur d'éviter de les perdre. C'est ainsi qu'est né Fire Emblem, la série fut un succès au Japon.Le nom de la série vient de l'objet du même nom, l'Emblème du Feu, qui revient sous différentes formes au travers de la série.Je l'ai déjà évoqué dans un ancien article, mais le créateur de la série, Shouzou Kaga, et Intelligent Systems / Nintendo ont eu un différent qu'on ignore encore aujourd'hui qui a valu le départ de Kaga du studio après le 5e opus de la série. En créant son studio Tirnanog, Kaga tente la concurrence en créant Emblem Saga sur PlayStation dont le nom sera changé en TearRingSaga après que Nintendo ait gagné le procès. Pour ceux qui sont intéressé, vous pouvez joué à son dernier jeu, Vestaria Saga, sur Steam en anglais (mais le budget n'est pas le même hehe XD).Chez nous, il aura fallu attendre le 7e opus sur GBA, "The Blazing Blade" simplement intitulé Fire Emblem avec l'histoire autour d'Eliwood, Hector et Lyn, pour connaitre cette série en occident (Eliwood étant le père de Roy). Cependant, avec Radiant Dawn et The Secret Stones, Intelligent Systems sentait la série s'essouffler. Il fallait tout donner dans un jeu, sans quoi la série serait mis en pause par manque d'ambition. Ce jeu fut Fire Emblem Awakening sur 3DS.Aujourd'hui, avec le succès d'Awakening, la série a connu ses premiers spin-off, le très attendu Fire Emblem Warriors (dont le contenu m'a déçu et je ne l'ai pas pris) mais également Tokyo Mirage Session #FE. Déjà créé à l'époque des premiers jeux, le jeu de carte Fire Emblem renaît sous le nom de Fire Emblem Cipher, et Fire Emblem Heroes est le jeu mobile édité par Nintendo le plus populaire de la firme aujourd'hui. Et puis Intelligent Systems organise depuis 2019 le Fire Emblem Expo, un salon dédié à Fire Emblem (qui cette année a été repoussé en mai à cause d'épidémie).Fire Emblem, depuis 1990 ce sont 17 jeux principaux en contant le jeu mobile :- The Shadow Dragon and Blade of Light (NES)- Gaiden (NES)- Mystery of the Emblem (SNES)- Genealogy of Holy War (SNES)- Thracia 776 (SNES)- The Binding Blade (GBA)- The Blazing Blade (GBA)- The Sacred Stones (GBA)- Path of Radiance (GCN)- Radiant Dawn (Wii)- Shadow Dragon (DS)- New Mystery of the Emblem (DS)- Awakening (3DS)- Fates (3DS)- Shadow of Valentia (3DS)- Heroes (Android / iOS)- Three Houses (Switch)Voici quelques questions, si vous pouviez répondre ce serait cool à partager :Je ne suis pas un gros fan de la série, je ne cherche pas à jouer à tous les opus et je n'ai même pas fini Shadow Dragon, Fates et Shadow of Valentia. J'ai cependant fini Three Houses et je n'ai clairement pas aimé cet opus (pour moi, comparé aux autres opus, c'est un déception car l'univers est très éloigné et l'histoire n'est pas ouf j'ai trouvé). Mais déjà à l'époque, dans les années 2000-2010, je me rappelle avoir soutenu un site français dédié à la série Fire Emblem contre sa décision fermer à cause d'un manque de visiteurs. Je ne suis pas joueur mobile mais le seul jeu que je joue sur cette plateforme est bien Fire Emblem Heroes. Ce jeu est facile à prendre en main et bien conçu niveau interface.Au passage, récemment on a aussi fêté les 40 ans du studio Hal Laboratory, à l'origine créé pour du hardware, qui deviendra studio de développement de jeu vidéo et connu pour avoir eu Satoru Iwata (qui deviendra le premier PDG de Nintendo hors de la famille fondatrice) et Masahiro Sakurai (créateur des jeux Kirby et Super Smash Bros).