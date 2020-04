Pour rappel, cette campagne de financement se présente surtout comme un principe pré-commande, dans la lignée des modalités neuves du crowdfunding, passé de simple générateur de capital de lancement à un principe de service, de développement et de distribution. La campagne de financement prendra fin le 8 mai prochain, et probablement haut dans une stratosphère de moula. A voir si l'initiative incite finalementà passer parpour l'adaptation de, comme il l'avait déjà évoqué

Ne laissez personne vous dire que Spawn est impopulaire. Vu de l'extérieur, la difficulté de Todd McFarlane à faire financer l'adaptation de son rejeton maudit aurait tout d'un symptôme de déclin, pour un personnage inventé il y a longtemps et surtout connu aux Etats-Unis . Sur le papier, la théorie tient debout. Dans les faits, en revanche, les fanatiques de Spawn sont nombreux, et vraisemblablement hermétiques au déclin actuel de l'économie.

posted the 04/19/2020 at 08:14 AM by spawnini