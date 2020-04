L’histoire de Ghost of Tsushima tend davantage vers un récit digne d’un film épique de samouraï plutôt qu’une reconstitution historique, même si les développeurs ont également fait attention aux faits réels. Principale inspiration ? Des films comme ceux d’Akira Kurosawa.



Au fil du temps, Jin deviendra l’ennemi numéro un pour l’Empire mongol qui a envahi Tsushima. Khotun Khan , inspiré de Kubilai Khan (petit-fils de l’illustre Gengis Khan), dirige l’armée ennemie.



Le compositeur du jeu est Shigeru Umebayashi, connu pour avoir travaillé sur bon nombre de films asiatiques, notamment In the Mood for Love.



Le magazine rappelle que l’exploration sera très libre dans le jeu, puisqu’il n’y a pas de points d’intérêt et que vous pouvez aller où bon vous semble afin de découvrir des choses inédites.



La manière de combattre vous appartient, Jin pouvant se battre soit comme un samouraï, soit comme un ninja, laissant diverses options pour venir à bout des adversaires qu’il croise sur son chemin.



La façon dont on décide de régler les situations peut changer les relations avec certains personnages. Par exemple, Makoto, une archère experte qui sait également se battre à l’épée comme il se doit, peut vanter vos exploits en tant que « fantôme vengeur » mais si vos actions ne lui plaisent pas, elle peut alors croiser le fer avec Jin.



Jin a parfois du mal avec la voie qu’il a choisi : doit-il protéger son peuple avec les enseignements qu’il a reçu en tant que samouraï ou trouver autre chose ? Est-ce que le « Fantôme » qu’il est devenu représente la marche à suivre ou non ? Il y aura ce genre de questionnements dans Ghost of Tsushima.



Les Mongols ne sont pas uniquement présents dans des camps. Ils ont également capturé quelques châteaux, de quoi offrir des expériences de jeu différentes.



L’ethos de Ghost of Tsushima pour Sucker Punch est « boue, sang et acier ». L’Official PlayStation Magazine précise que ces trois éléments sont magnifiquement rendus dans le jeu et qu’il est assez sombre, du coup.

L'Officiel playstation Magasine anglais a dévoilé dans son dernier numéro de nouvelles informations concernant l'un des jeux les plus attendus de l'année ! Gosth of Tshushima.