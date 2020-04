En cette période de confinement j’utilise pas mal le gamepass, pour changer un peu je suis parti faire un tour sur le PsNow j’ai picoré un peu à droite à gauche, surtout des jeux PS2 ( le catalogue est sacrément pauvre quand même ) je me suis dit bon allez testons des jeux auxquels on aurais jamais joué en temps normal c’est à ça que doit servir ce genre de plateforme.Et honnêtement même comme ça j’ai hésité à lancer Spiderman c’est dire à quel point ce jeu m’attirais pas, pour trois raisons :- j’ai détesté les jeux Batman- J’ai aimé aucun jeu insomniac- je sature des histoires de super hérosBon je lance pour pas critiquer un jeu que j’ai pas essayé, bon c’est quand même ultra classique, mais après je suis pas non plus un adepte de la nouveauté pour la nouveauté, deuxième impression les répliques de Spiderman sont totalement insupportable, les blagues qui désamorcent les situations censées être tendues c’est une purge pour moi. Troisième impression et celle la positive c’est quand même super bien foutu, c’est super beau, c’est fluide, les cinématiques et les phases de gameplay qui s’enchainent sans transition à la Naughty Dog c’est un truc que j’aime beaucoup, les missions principales sont variées.Le petit détail qui trompe pas c’est qu’à un moment je me suis dit "allez une dernière mission " trois heures plus tard, je coursais un pigeon à Harlem, si ce jeu a convaincu un réfractaire comme moi c’est qu’il possède forcément de grandes qualités. Par curiosité j’ai regardé les notes de Gamekult je trouve le 7 très sévère, vu le nombre de jeux de merde qui ont eu droit à cette note c’est mal payé je trouve, mais bon le jeu a fait un énorme carton et c’est mérité.