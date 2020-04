La différence entre les options graphiques au minimal et au maximal ne saute pas aux yeux dans Half Life : Alyx lorsque l'on regarde les décors au loin... Mais si on se rapproche des textures, on remarque une différence notable que je vous propose de découvrir dans cette vidéo.Notez que certain revêtement, éléments du décors ou objets ne changent pas entre le low et l'ultra.Autre point, je me rapproche de très prêt pour bien voir la différence, mais bien entendu, on ne joue pas comme ça. En jouant normalement, la différence entre les réglages graphique au minimal et au maximal ne saute pas aux yeux.Lien direct : https://youtu.be/Mi8cgomfYhE Et une dernière pour ceux qui auraient raté la playlist d'Half Life : Alyx capturé du début à la fin. Et en excellente qualité pour bien apprécier les graphismes du plus beau jeu VR actuel :