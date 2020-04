J'avais entendu parler de ce nouveau remake HD de sonic 2 ( il y en avait eut, en 3D jamais fini, il y a quelques années ) et vu que...ben clairement en ce moment je m'emmerde j'ai voulu tester ça.J'ai bien fait je le trouve parfait !!!!!Il est ce sonic que j aurais toujours voulu, la 2D est magnifique, totalement respectueuse de la direction artistique du titre d'origine, une musique parfaitement ré interprété et des commandes au poil, avec une physique parfaite (coucou Sonic4 )J'ai vite retrouvé les sensations du jeu de base !Voici le contenu de la démo :Alors qu'attendre de plus de ce remake ?Et bien que Sega ne refasse pas le coup du Streets of Rage Fan Remake, un temps adoubé par Sega, puis interdit par ce dernier, et que l 'on puisse profiter de cette petite merveille, et pourquoi pas leur proposer un vrai projet, comme ce fût le cas pour le créateur de Sonic before the sequel et after the sequel, qui s'est vu confier Sonic mania !Hop la démo se télécharge ici, http://sonic2hd.com/ , dites moi ce que vous en avez pensé !