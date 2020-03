Microsoft

Après 3 volets d'excellente facture, et que j'ai adoré, me voici lancé dans le 4ème épisode. Alors que vaut la "nouvelle formule" avec les saisons en Angleterre ?+ Réalisation graphique sublime, le jeu est d'une beauté à couper le souffle et se pose en référence dans son domaine. Il est rare de pouvoir prendre le jeu à défaut, que ce soit sur les modélisations des caisses ou des décors. Une vraie claque visuelle, surtout en hiver pour ma part !!+ Animation impeccable, c'est ultra fluide (j'ai juste eu un ou deux ralentissement sur One X en presque 50h), rapide, sans oublier les petits détails annexes genre les murs qui volent en éclat, les grillages qui font des étincelles en frottant contre la carrosserie, le ralentissement et le recul de la caisse quand on arrive dans l'eau, .... C'est bourré de détails vraiment appréciables.+ Les saisons. Il faut reconnaitre que c'est un sacré plus de cette version, bien que certaines soient assez proche, l'arrivée de l'hiver par contre donne vraiment un gros coup de boost sur l'immersion et sur la variété des décors, un vrai plaisir.+ Le nombre et la variété des épreuves, c'est chouette qu'ils aient ajouté les entreprises, les clubs, ... cela donne plus de variété à ce qui faisait déjà la marque de fabrique (zone de vitesse, radars, zone de drift, danger, granges, ...)+ La Jouabilité toujours au top. Le jeu est incritiquable sur ce point, assez arcade dans sa base, il permet néanmoins de jouer sur les réglages pour le pousser un peu plus dans la simulation (cela reste léger quand même, il ne faut pas s'attendre à un Assetto Corsa par exemple) et avoir la main mise sur le gameplay.+ Le principe des radios toujours aussi excellent.+ La liberté d'aller où on veut, c'est la grande force de Forza Horizon depuis le début, et ça le reste encore aujourd'hui. Qui ne s'est pas pris à aller explorer la carte pour trouver des zones superbes à prendre en photo+ Durée de vie toujours au top. Comptez entre 40 et 60h pour finir toutes les épreuves (il y en a qui s'ajoutent en fonction des saisons), et comptez facile 10 à 30 de plus si vous êtes du genre à chasser les voitures, les pancartes, ...)- Les doubleurs trop peu nombreux. Résultat on réentend les mêmes voix quand les radios ont des invités par exemple. De plus, quand on passe 50h sur le jeu, il faut bien avouer aussi que certaines phrases reviennent un peu trop souvent.- Certains aspects vraiment inutiles qui pourraient laisser leur place à d'autres (les attitudes, klaxons, fringues, très développés alors qu'ils ne servent quasi à rien)- Malgré la liberté du jeu, il faudrait trouver un petit truc en plus pour renouveler le gameplay, ou un changement radical de décors car le jeu étant assez long, la formule pourrait être appelée à lasser d'ici le prochain volet (si ce n'est déjà fait pour certains). L'asie pour le prochain ce serait le top !!- Les radios c'est bien, mais un peu plus de variété dans chaque catégorie ce serait mieux car on tourne vite en rond quand même. Radio XS par exemple, une fois que tu as viré les quelques chansons de rock commercial bidon, il ne reste plus grand chose. Limite ils devraient séparer rock et métal car les pistes ne collent pas du tout entre elles !! Dommage car il y a quand même certains morceaux énormes (tellement content de voir du Starset dans un jeu).- Difficulté mal dosée sur certaines épreuves. Par exemple il y a une série d'épreuves où j'ai du jouer avec une hyper car sur un circuit de terre, j'ai cru devenir fou. Moi qui joue en difficulté presque max pour les drivatars (avant dernier stade en fait), là j'ai du réduire au fur et à mesure jusqu'au niveau le plus faible après avoir galéré pendant des heures ... abusé.-Le jeu souffre de ralentissements si la connexion internet est pourrie, la faute au système de drivatars. Et comme par hasard j'ai commencé à avoir de gros soucis de connexion quand j'ai commencé le jeu. Je n'ai pas compris de suite ce qui provoquait les ralentissements, puis je me suis aperçu qu'un petit message apparaissait en haut de temps en temps pour me signaler les soucis de réseau et les saccades venaient à ce moment là. Du coup quand ça arrivait il valait mieux débrancher la console d'internet et là le jeu redevenait fluide !!!Bon inutile de tourner autour du pot, Forza Horizon 4 est une petite pépite qui parfait encore la recette déjà excellente de ses prédécesseurs. Techniquement irréprochable, long, agréable à jouer, varié, ... difficile d'aller lui chercher des défauts gênants. En cherchant la petite bête, je dirais que le jeu ne pêche réellement que sur balance un peu déséquilibrée entre certains aspects inutiles, et ceux que l'on voudrait voir plus étoffés. Par exemple pourquoi se donner la peine de mettre 250 attitudes de personnages que l'on ne voit jamais et qui servent à rien, une tonne de fringues dont 95% des joueurs se foutent, ... au lieu de prendre un peu plus de temps pour ajouter des phrases pour les doubleurs, ou quelques musiques de plus !!! Un petit effort sur les aspects les plus importants au lieu des trucs bidons serait impecc.A noter aussi comme je le disais plus haut que Playground va devoir se triturer un peu les méninges pour renouveler un peu sa recette, sous peine de lasser les joueurs habitués de la licence sur le prochain volet. Aussi bon soit-il, FH4 reste un jeu long mais basé sur le même modèle que ses grands frères.Un jeu vraiment exceptionnel si vous n'avez jamais touché un FH, mais un poil en dessous si vous êtes un habitué de la série