OUTCH !!!!! Je ne pensais pas avoir autant de choses à montrer en m attaquant à Mario !!!Après le 64DDAprès la trilogie Icoaprès les GamecubeApres ma collection Rockman....Voici le tour de MARIO ! PAF !!La FC à lancé la série des super Mario. Les boîtes sont franchement manifiquesSurfant sur son succès, les Mario ont toujours su se réinventer. Je met ici Yoshi, car il est sur-titré mario World 2 au Japon.Mario 64 est sortis en 2 versions au Japon. Vous le saviez ? En fait une des versions est sortie un an après la première et possède toutes les améliorations effectuées sur les vers US et européennes. Elle est également compatible avec le kit vibration. Et c est la seul version dans le monde qui l’est.La Gb et son lot de Mario. Je met ici Wario Land car il s’appelle aussi Mario land 3La GBA n’a pas eu de Mario à elle proprement parlé. Elle a par contre eut 4 jolie portage.On aurait voulu un Mario mais c est luigi qui arriva en même temps que la gamecube. Qu’importe ! On était déçu sur le coup mais c est devenu une grande licence.Les dérivés de Mario se font de plus en plus nombreux. Mario striker à une boîte sublime.La Wii et Mario, c est le grand amour. Mario galaxy montre que Nintendo maîtrise toujours la série avec 2 épisode incroyablement bon.La Wii U. Console mal aimé. Personnellement je trouve Mario 3D world génial.La Switch est encore jeune et les Mario semblent ne pas manquer. Personnellement j ai pas surkiffé OdysseyLa DS reçu un Mario 64 rehaussé avec des nouveaux stages, mais je retiens surtout princesse Peach qui est une sacré surprise.La 3ds quand à elle est plus mitigé. Mario 3D land reste très sympa.Qui dit Mario dit aussi Mario Kart. Après s’etre Égaré sur Wii, Mario kart reste une licence incroyable de qualitèLes Paper Mario est une série que j adore ! Mes préférés reste le 64 et le Wii U.Les Mario se dérivent à toutes les sauces mais le résultat est souvent très bon.Mario paint, ou encore artist sont tous très réussit !!!Et enfin... la série des luigi mansion. Une série qui prend en qualité au fil des épisodes....Et voilà !!!! Mario prend manifestement de la place dans ma maison.....