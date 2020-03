Salut tout le mondeJe vous présente ma première véritable création dans Dreams : un cimetière dans le style graphique du film "L’Étrange Noël de Mr Jack" ou encore le jeu Médievil.Vous en pensez quoi ?J'utilise seulement Dreams pour le côté graphisme.Je bosse sur un projet rpg maker et Dreams me permettra d'illustrer mes différents lieux et de créer des cinématiques.Pour jouer la scène dans Dreams : Mon profil : http://indreams.me/Kadesign