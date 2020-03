Alors je suis vraiment dégoûté meme si j'aime bien Demon Slayer. Je trouve qu'une adaptation de My Hero Academia aurai été bien plus intéressante vu les similitudes de combats entre Naruto et My Hero ! Une académie de ninja et une académie de hérosOn reste dans le theme de la formation professionnelAdieu le Plus Ultra de All Might !Bon bah Wait and See