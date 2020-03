HS

Hello tout le monde.



Comme beaucoup d'entre vous je suis sûr, j'ai téléchargé la démo de Resident Evil 3. Non pas que j'ai besoin d'être convaincu de l'acheter, mais simplement parce que je voulais tremper l'orteil dans le jeu pour voir ce qui m'attendrait.



Après l'avoir fait une fois, je me suis mis en quête de trouver les 20 statuettes. Histoire de.

Bon, alors déjà passons sur les actions complètement dingues qu'il faut faire pour débloquer certaines d'entre elles.



Le soucis que j'ai est sur la statuette nécessitant 25 esquives parfaites. De ce que j'ai lu, c'était 25 esquives sur une même partie (peu importe si l'on meurt, tant qu'on ne quitte pas). Et ensuite direction la voiture de policier pour enclencher le script du zombie qui s'en échappe et qui contient par la même occasion la statuette.



J'ai beau faire plus de 25 esquives parfaites, la voiture ne s'ouvre jamais. Que ça soit quand j'ai Nemesis au derrière ou non d'ailleurs.



- Alors, est-ce que vous avez vous aussi rencontré ce soucis ?

- Est-ce qu'il faut faire 25 esquives parfaites minimum, ou 25 pile poil ?



Et ne confondez pas avec l'autre script de voiture de policier qui s'enclenche quand on fait mettre un genoux à terre au Nemesis 3 fois. Je l'ai fait celui-ci. J'ai fait toutes les autres statuettes si ce n'est celle-ci et j'ai l'impression qu'un bug fait que je ne l'aurais pas.