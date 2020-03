Vu les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, j'aime bien voir un peu de croustillant dans l'industrie JV^^



Et donc le boss de Naughty Dog a répondu à Jonathan Cooper, ex lead animateur du studio.

(lire l'article pour le contexte : http://www.gamekyo.com/blog_article442731.html )



https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1238496735078625281

"Even after years of working on it, I’m still blown away by the animation in Part II. We have one of — if not the — best animation team in the industry — both in raw animation skill and technical knowledge. Can’t wait for you to experience their incredible work."



En gros : "on a la meilleure team animation de toute l'industrie."



C'est juste dingue comme réponse. Zéro réponse à l'article de Kotaku et le thread twitter de Cooper sur le crunch intensif. Non, juste on est les meilleurs et on vous emmerde.



A titre perso, je le sens pas Neil Druckmann et a priori The Last of Us 2 semble beaucoup trop sombre à mon goût. Le jeu sera sûrement un chef d'oeuvre, mais ça ne doit pas excuser l'arrogance des dirigeants de ND.