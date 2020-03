Disponible depuis la PS3 et la Xbox 360, les Succès/Trophées des jeux sont un plaisir à faire pour un certains nombre de joueurs... Mais pas tous ! En effet, quand certains joueurs "travaille" d'arrache pied pour les obtenir, d'autres y passent totalement outre, faites vous partit de ceux là ?- Oui, j'adore ça, tout les jeux que je fais y passent sans exception ! (1) 2 votes- Oui, mais seulement des jeux qui m'intéresse (2) 22 votes- Oui, partiellement (3) 5 votes- Je n'y prête pas vraiment attention. (4) 2 votes- Non, je m'en fous totalement des trophées (5) 16 votesRépondez avec les chiffres pour allez plus vite