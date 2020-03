Square Enix a publié une vidéo de 23 minutes mettant en vedette le lutteur professionnel japonais Kenny Omega interviewant le producteur de Final Fantasy VII Remake , Yoshinori Kitase:Et là dernière question est fort intéressante et la réponse également:Il dit qu'il était sur le dev de l'opus PSP, et parle d'Aya.Sachant que la vidéo vient de SE et au vu de la réponse de Kitase, y a de quoi espérer.

posted the 03/05/2020 at 09:30 AM by jenicris