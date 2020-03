On pense toujours à chaque innovation dans le domaine de l'enculerie qu'on ira difficilement plus bas et pourtant à chaque fois on nous prouve le contraire.

Dans le genre enculade jusqu'aux amygdales je demande Koei Tecmo qui innove d'une fort belle manière.



Bon je vous plante le décors, imaginez vous achetez une monnaie virtuelle avec du vrai argent pour vous payer la splendide teinture rousse pour votre perso préféré, puis tout compte fait vous repassez à la caisse pour une teinture brune. Au final vous vous dites bon je préfère sa coloration rousse et là, c'est le drame. Bah merde, pourquoi faut que je repaie ma coloration rousse, pourtant je l'ai déjà payée. Ah bah coco, va falloir repasser encore à la caisse hein, quand tu vas chez le coiffeur pour changer ta coloration et bien tu payes, ici c'est pareil, et sois heureux car c'est quand même moins cher que dans la vraie vie.



Enfin je ne sais pas pour vous, mais là on atteint un seuil de fils de puterie over nine thousand.

Et là c'est qu'un ballon d'essai, pour l'instant ce n'est valable que pour la couleur de cheveu, mais nul doute que si ça marche ils étendent ça à tout type de cosmétique.

Après, l'achat de dlc, l'achat de microtransaction voici la nouvelle ère poindre le bout de son nez avec la "je ne sais même pas comment nommer ce type de microstransaction".