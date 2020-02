"Mais si Viewtiful Joe et The Wonderful 101 étaient de purs jeux d'action, ce ne sera pas comme ça. Tout jeu que je ferai comprendra bien sûr des éléments d'action soigneusement conçus, mais ce ne sera pas simplement un jeu d'action. Il y en aura beaucoup plus que cela. "On ne sait pas grand-chose d'autre sur Project GG outre le fait que Platinum vise à le lancer sur chaque console actuelle. «Fondamentalement, nous aimerions sortir le jeu sur PS4, Xbox One, Switch et Steam, puis bien sûr, PS5 et Series X qui arriveront bientôt. Nous ne savons pas exactement quand cela sortira, mais nous aimerions le publier sur toutes les plateformes principales à ce moment-là », a déclaré Atsushi Inaba, chef de la création de Platinum.Il n'y a pas de date de sortie concrète à ce stade, mais Inaba explique qu'il y a une fenêtre générale dans laquelle le studio s'attend à pouvoir le publier:«En d'autres termes, nous ne regardons pas quelque chose d'aussi long que trois ans. Ce ne sera pas non plus dès six mois ou un an. Mais en tant que premier jeu indépendant et auto-publié, nous voulons le livrer dès que possible. »