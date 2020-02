Spawnini Passion

La série d'animation Samurai Jack créée par Genndy Tartakovsky sera bien de retour dans un jeu-vidéo intitulé Samurai Jack: Battle Through Time. Le scénario du jeu a été écrit par Darrick Bachman (scénariste en chef de la série télévisée). Le jeu est prévu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Pas de date de sortie.