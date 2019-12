DÉFENDRE LES ÉPISODES 1, 2 et 3

ÉPISODE 1

Star Wars a beau être un univers mondialement apprécié à travers les générations, pour sa richesse, son esthétique et son intemporalité, les films qui racontent son histoire en revanche n’ont jamais fait l’unanimité. Forcément en 40 ans, et avec une telle audience aussi diverse que variée, il n’est tout simplement pas possible de satisfaire chaque individualité qui revendique cet univers pour elle-même, tant il fait rêver de façon personnelle. Il me semble donc juste et approprié de faire un modeste bilan d’une partie de cette saga, puisque celle-ci achève sa troisième trilogie et que le chaos règne toujours dans les petits ressentis personnels que chacun se renvoie à la figure. Je vais tenter ici de faire l’avocat de la préquelle, non pour défendre mes préférences et dédaigner celles des autres, mais pour expliquer ce qui a pu autant plaire dans ces films. J’avoue moi-même chercher ce genre d’explications quand je ne comprends pas le succès d’une histoire, c’est parfois édifiant.Que j’aime ou que je n’aime pas, mon « classement perso », franchement on s’en moque comme de mon dernier slip. Eh oui j’aime la moutarde mais je n’aime pas la mayonnaise, intéressant n’est-ce pas ? Dites-vous que vous faites exactement la même chose quand vous montrez vos fameux classements minimalistes, demandez-vous ce que ça vaut en vérité. C’est sûrement pénible à lire, mais c’est la raison pour laquelle j’écris cet article, montrer qu’une lecture peut avoir du poids quand elle est développée avec un argumentaire, une lecture qui donne un regard différent voire opposé, et qui peut donner lieu à un débat fort intéressant dans le désaccord raisonné. Dernier point avant de commencer, il ne s’agit pas de « se prendre la tête » avec des fictions comme c’est souvent perçu, il s’agit de comprendre comment ça fonctionne, forcément ça demande un peu d’analyse.: c’est un film ennuyeux, assez lent. Des personnages considérés comme étant insupportables, Jar Jar Binks et Anakin en tête de liste. Une intrigue politique qui s’oppose à l’action, des péripéties inconséquentes sur Naboo qui donnent peu de frissons. Tout cela accompagné d’un humour très lourd voire pénible. Une armée droïde assez ridicule qui ne résiste à pas grand-chose. Et pour finir, les midi-chloriens introduits dans cet épisode, qui démystifient la Force en lui donnant une dimension scientifique.: Deux scènes cultes magistrales. La course de modules, en plus d’être totalement maîtrisée (George Lucas a déjà filmé des courses de bolides étant plus jeune), c’est aussi une démonstration de talent en termes de conception sonore, la musique laisse place à toute une gamme de bruitages qui rythment la course avec nervosité. Les pilotes aliens sont à peine présentés, ils sont caractérisés dans l’action et ça fonctionne à merveille.Le duel final avec Dark Maul est aussi excellent, porté par l’une des meilleures musiques de John Williams, « Duel of the fates ». Si certains découpages sont carrément fait à l’arrache, c’est surtout la symbolique de la scène qui tient en haleine, le combat inévitable entre deux philosophies anciennes, la mort du maître ou la mort du père, le jeune élève encore immature se voit priver de son mentor dont il a finit par saisir la sagesse, trop tard hélas. Dark Maul l’assaillant sith est aussi un personnage très iconique, tant dans son apparence que dans son mutisme, sa manière singulière de combattre au double sabres, il incarne la véritable menace physique du film.J’ajoute Qui Gon Jinn parmi les qualités de ce film, car il est certes un jedi dans la pure tradition stoïcienne, mais il est davantage un philosophe hétérodoxe qui cherche la Force en s’émancipant de l’ordre. Peu de choses sont dites dans le film sur la voie qu’il préfère, mais son ambiguïté a donné matière à beaucoup d’interrogations chez les amateurs, il est notamment question de jedi gris, et c’est une thématique très intéressante de par les questions morales qu’elle soulève. Ce qui m’amène à un autre point fort, c’est la première apparition de l’ordre jedi dans la saga, et celui-ci n’est pas forcément montré comme une force du bien. Non les jedi du temple sont montrés comme de vieux sages passifs qui attendent, partisans de la patience, enfermés dans leurs traditions et leurs dogmes. L’ordre est présenté comme une église qui s’apprête à subir un schisme, cela est induit avec Qui Gon dans le premier épisode, avec Dooku et Sifo-Dyas dans le deuxième. Ce que j’évoque là est un sous-texte rarement mis au crédit de cet épisode, alors qu’il ajoute cette profondeur.: Cet épisode est peut être le moins aimé de toute la saga, car ses défauts sont réels et légitimement reprochés, cela dit, ce que ce film apporte à cette saga est inestimable. Pour mieux résumer, c’est un mauvais film pour enfants quand il se ridiculise, mais il devient un très bon film pour adultes quand il parle de philosophie, de politique, de religion, quand la musique raconte l’histoire tandis que les personnages se taisent, finalement toute sa force réside dans tout ce qu’il ne dit pas, et c’est là je pense qu’il perd beaucoup de monde. Si l’on fait fi des gamineries et que toutes les thématiques abordées nous parlent, la finalité n’est certes pas le divertissement, mais c’est le plaisir de découvrir les fondations d’un univers pas tout à fait manichéen, le début d’une saga riche de sens et de références.: Je n’ai pas même pas parlé des relations nouées avec Anakin, car le personnage n’a pas encore de subtilité dans cet épisode, mais les liens créés sont tout de même intéressants pour la suite. Anakin est présenté comme un bon samaritain qui fait preuve de charité et d’hospitalité, il risque sa vie, c’est un enfant héros basiquement naïf, ses dialogues n’apportent pas grand-chose, hormis une scène qui n’est pas anodine, l’abandon de sa mère, qui est un événement traumatisant pour le personnage. Qui Gon le prend pour disciple, mais Anakin le voit comme un père, Obiwan comme un frère, Padme comme une sœur, car c’est un enfant résolument abandonné ayant longtemps vécu sans père. Lors des funérailles de Qui Gon, l’enfant qui a abandonné sa mère esclave doit faire le deuil de celui qu’il voyait comme un père. Que cela touche ou pas, ça raconte quelque chose.: (ce sera utile pour le bilan) Naboo, la Fédération du Commerce, la République Galactique, l’ordre Jedi, les Siths, le Grand conseil des Hutts.: République romaine, Ben-Hur, le stoïcisme, l’hybris, le Nouveau Testament, le bouddhisme, le bushido, Akira Kurosawa (La Forteresse Cachée, Les Sept Samuraïs, Le Château de l’Araignée, Ran).