Vu après le 7 fade et où JJ Abrams a réussi à rendre la force insipide.Et le 8 réalisé par un mec qui n'a aucun attachement à l'univers Star Wars mais qui sera content d'avoir poser "SA" crotte.Donc là, le 9 me parait "presque" bon.Non plus sérieusement le scénario est à chier et on sent bien maintenant qu'ils ont pris conscience qu'ils ont merdé comme des ânes.Ce dernier film est un aveu à lui tout seul que Ryan a totalement fait dérailler l'équilibre de la force, là où Abrams lui n'a jamais voulu faire pencher la balance pour créer seulement l'ombre d'un vrai enjeu.Peut-être la phrase (au de-là du pied de nez est une mise en abime) quand Poe déclare à propos des troopers: "Et maintenant il vole??!!!!"Ha la voilà la nouveauté, vous avez vu on a mis de la nouveauté! On réponds aux fans.Mon impression est bizarre car pour le 7 j'avais gardé de la clémence en me disant bon en fait il pose quelque chose pour la trilogie, là donc ils avaient introduit les personnages et aussi la grande promesse du 8 (LUKE SKYWALKER). Mais après le 8, la clémence a fait place à l'indignation, en gros les mecs ne savaient pas où ils allaient et ont laissés l'autre partir en roue libre.Le problème c'est qu'on parle de (la dernière) trilogie et que le 9 est censé clore toute la saga. Donc voilà on y va avec l'idée dans la tête de mettre un terme à tout cela, de boucler la boucle.Et donc comme le 7 et 8 étaient donc au final un grand merdier sans queue ni tête. J'ai mis ma barre pour le 9 très très basse.Le 9 me parait mérité un 2,5/5 mais seulement parce que je ne suis plus exigeant.Le cas Abrams en fait ce type passe son temps à faire des remake, il sait très bien filmé a sans doute été voir tout ces films en étant gosse mais le problème c'est que malgré qu'il sache assez bien filmé, ce type n'a absolument rien à raconter.-ressortir Palpatine du placard...faut être désespéré et s'acheter brain storming pour les nuls! Surtout que maintenant en fait Palpatine peut revenir à jamaisle cas Johnson, lui semble avoir un melon énorme malgré une filmographie qui n'a rien d'exceptionnelle, Disney lui a offert une opportunité, Disney s'est trompé il n'avait pas le bon profil, et lui n'a pas été assez bon pour refuser. Il n'a pas voulu faire un épisode de la saga de Lucas, il a voulu faire sa propre saga...en effaçant celle de l'autre! Ce n'était même pas une nouvelle trilogie, à la rigueur on aurait peut-être compris le reboot que Johnson vise mais voilà le gars filme le second épisode de la troisième et dernière trilogie.Pour le 9 donc j'ai du mal à ressortir un vrai article disons qu'il y a 2 ou 3 bricoles de bien mais une majorité de truc osef, des tentatives maladroite de surprise (mort de chewbacca). On sent que Abrams et Johnson n'ont pas du tout la même vision: C3Po inexistant dans le 8 se trouve carrément super bavard même trop bavard! Le black Fine qui avait été "blacklisté" par Johnson se retrouve réhabilité finalement générale par Abrams.Non mais voilà on ne peut pas faire des grands films quand au final 2 réalisateurs se tirent dans les pattes!Plusieurs éléments qu'on est carrément dans le pire des cas dans une séance de règlement de compte ou alors dans le meilleur des cas c'est une séance de Damage Control.On s'amusera de voir qu'au niveau relationnel, ils se finalement mis d'accord après sans doute beaucoup de désaccord sur la vrai nature des relations entre les personnages.Je pourrais aborder beaucoup de petits détails ou éléments.ils ont fait une trilogie mais voilà dès la sortie du 7 c'était acté qu'ils allaient galérer jusqu'à la fin du 9.Il fallait du talent pour raconter tout cela mais ils en manquaient et donc toute cette trilogie a été une galère.Ni Abrams ni Johnson n'ont été bonnes personnes pour s'attacher à créer une trilogie Star wars. (même si Abrams pouvait faire illusion).