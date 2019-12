C'est un action-RPG dans lequel les joueurs suivent l'histoire d'un mercenaire (Cloud Strife) dans une quête pour sauver la planète du mal. Les joueurs explorent la ville de Midgar, effectuent diverses quêtes et combattent des monstres et des soldats dans des combats de mêlée frénétiques. Les personnages utilisent des épées, des bâtons, des fusils et des sorts magiques pour combattre des monstres fantastiques et des soldats humains. Le combat est ponctué de cris de douleur, de bruits d'impact et d'explosions. Les scènes de combat montrent également des cas de violence : des personnages empalés par des épées (hors champ) ; un homme abattu à plusieurs reprises alors qu'il se trouvait dans une cage d'escalier. Certains personnages féminins portent des tenues révélatrices (p. ex., un décolleté profond) ; une scène montre un homme qui reluque le corps des femmes tout en faisant des gestes suggestifs des mains et des hanches. Le jeu contient une certaine quantité d'alcool : commander " quelque chose de "hard" et d'amer " et regarder un personnage boire ; chercher une personne au "Drunkards 'Den" ; regarder des personnages ivres et mal articuler leur discours. Une cinématique montre un personnage fumant un cigare. Les mots "sh*t", "a*shole" et "pr*ck" apparaissent dans le dialogue.

Du coups tous les passages fort seront bien là.Je vais pas spoiler mais les mecs qui ont fait le 7 seront sans doute ravis.