Je comprends pas trop pourquoi ça crie a du Bullshit, Hellblade a été fait par 20 personnes / 8 Millions de Budgets et 3 ans de développement et était qualifié par Ninja Theory de Indie AAA.pourtant on avait déjà un rendu assez similaire en 2016Bien évidemment il y a une génération de différence avec Hellblade 2d'autant qu'on parle d'un réel titre AAA ici il est pas question de 20 personnes et 8 millions du budget mais facilement entre 40-50 millions de budget et une team bien plus grande.In Game en temps réelCinématique in EngineJe trouve pas ce qu'on voit là avec Hellblade 2 spécialement étonnant on sent le saut générationnel c'est claire mais c'est aussi un jeu d'une bien plus grande ambition que Hellblade.