Pour résumé Ninja Theory travail sur 4 Projets connus



1# Bleeding Edge ( un jeu 4 VS 4 Melee compétitif )







2# Senua's Saga: Hellblade II ( Un jeu d'action qui traite la maladie mentale )







3# The Insight Project est un projet encore mystérieux dans lequel Microsoft investit énormément pour développer de nouvelles technologies pour créer l'humain virtuel le plus réaliste jamais créé, de la peau aux yeux en passant par les vêtements. ils testent le projet dans un environnement virtuel semblable à un appartement ou il sera possible pour le joueur d'y entrer en enfilant un casque de réalité virtuelle et en explorant à l'aide des gestes et de la commande vocale. le but est de rendre le personnage virtuel [que vous rencontrez dans ce monde numérique] interactif, de le faire réellement répondre vos questions, de répondre à votre regard, à vos actions. Le personnage virtuel devient votre guide à travers cet environnement - une sorte de thérapeute par procuration. À votre tour, vous portez un kit qui capture les données biométriques, telles que la fréquence cardiaque et les mouvements oculaires. Cela permet à l'ordinateur de représenter votre état intérieur - l'anxiété, disons ou la peur - dans le monde virtuel. Peut-être pourrait-il être représenté comme un ennemi. Vous essayez ensuite de vaincre ou d'apaiser ce personnage en utilisant uniquement votre esprit. En d'autres termes, vous apprenez à surmonter cet état mental indésirable. Cette compétence peut à son tour être utilisée dans le monde réel lorsque vous sentez cet état d'esprit se manifester - ou peut-être en être alerté par un appareil portable, tel qu'un bracelet haptique. Il y aurait également un avantage pour les cliniciens. L'espoir est qu'au fur et à mesure que de plus en plus de personnes traversent l'expérience, cela aidera à définir une multitude d'états intérieurs en termes de signatures physiques. Les psychiatres pourraient alors utiliser ces signatures pour diagnostiquer plus précisément ce que les patients ressentent à l'intérieur. Ninja Theory collabore au projet avec Paul Fletcher, psychiatre et professeur de neurosciences de la santé à l'Université de Cambridge. Fletcher l'appelle un «nouveau type de science clinique».



L'expérience sera également donnée un sens de progression semblable à un jeu. L'équipe travaille toujours sur la forme que cela prendra, mais Fletcher dit que c'est vital. «Si un livre d'auto-assistance dit que pour [résoudre un problème de santé mentale], vous devez vous entraîner, et que cela va probablement prendre quelques heures par jour, beaucoup de gens déposeront le livre après une semaine. Alors que si vous donnez un jeu à quelqu'un et que vous dites: "Vous avez droit à deux heures par jour à ce sujet", ils diront: "Eh bien, je ne peux pas en avoir plus ?



Pour être efficace, l'environnement virtuel doit être tout à fait convaincant, c'est pourquoi une société de jeux comme Ninja Theory, explique Antoniades, est en position privilégiée pour fournir ce nouvel outil. Non seulement l'entreprise possède une expérience dans les avatars virtuels, les interfaces homme-ordinateur et l'analyse de données, mais ce qu'elle construit pourrait également être réutilisé pour un jeu au sens plus traditionnel. Cela signifie qu'ils peuvent justifier d'investir massivement. «Nous pouvons y dépenser des millions de livres et créer les meilleurs actifs, au-delà de tout ce que les chercheurs ont jamais vu.»



Au fur et à mesure que le projet avance dans les prototypes, Antoniades et Fletcher vérifieront leurs résultats par des expériences et les rendront disponibles via des canaux scientifiques établis. Il rejoindra un certain nombre d'autres projets récents basés sur la réalité virtuelle conçus pour la psychothérapie, tels que le système Bravemind financé par le ministère américain de la Défense pour aider les soldats atteints du SSPT.



Simultanément, Antoniades commencera également un projet séparé mais connecté, en s'appuyant sur des mondes et des personnages VR hyper réalistes pour une nouvelle entreprise. Il l'appelle Project Dreadnought et il espère qu'il ne représentera rien de moins que le dernier nouveau média de divertissement.







4# Project Dreadnought " Il porte le nom du cuirassé britannique qui a été lancé en 1906 et qui était si avancé sur le plan technologique qu'il a rendu les autres navires navals superflus. " Ce qui laisse entendre qu'il s'agira d'un projet technologiquement très avancé