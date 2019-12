Messieurs , Mesdames , OYEZ OYEZ !!! Voici cette décennie qui s'en va tout doucement. Comme écris dans le titre, quels sont les animés/mangas qui vous ont marqué durant cette période (2010-2019) !!!ET VOUS VOTRE TOP ????

0- Hunter X Hunter 2011 ( Bah ça fait partie de la décennie si c'est sortie en 2011 na ? Plus sérieusement j'avais envie de le mettre dans mon top )

1- Shingeki No Kyojin ( Ai-je besoin de le présenter ? Que ce soit l'ost qui est juste sublime , l'animation qui est de très très bonne qualité etc , cet animé est juste un chef-d’œuvre )

5- Vinland Saga (J'ai découvert cette pétite cette année mais quel délice!!!! Je compte me mettre au manga qui d'après les retours d'un sage de ce site (aka Pokéfion) est un cran dessus de l'animé)

7- No Game No Life

8- The Promised Neverland (Je n'ai suivi que l'animé mais j'ai juste adoré. Que ce soit le scénario , l'ambiance , les personnages, j'ai kiffé )

posted the 12/17/2019 at 09:21 PM by axlenz