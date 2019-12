C'est lors des VGA 2019 que Senua’s Saga: Hellblade II a été dévoilé avec un trailer impressionnant tournant en temps réel sur XBOX Series X la prochaine console de Microsoft mais dans cette analyse je vais pas m'attarder sur la technique mais plutôt sur ce que signifie le trailer et théorisé également car nous avons pas énormément d'infos.Tout d'abord on remarque de vastes étendues ( le monde semble être généré par Houdini procéduralement par un outil qu'utilisent de nombreux développeurs pour créer la base de vastes mondes. Donc Senua’s Saga: Hellblade II a de très grandes chances d'être un Open World.On sait également que Ninja Theory est en Collaboration avec Epic Games sur Senua’s Saga: Hellblade II et ils utilisent de l'Unreal Engine ( sans plus de précisions sur la version utilisé ) mais les asets me font énormément penser à la démo RebrithC'est toujours la belle Melina Juergens qui prêtera ses traîts pour le personnage principaleA 0:48 Melina Juergens interprete une reprise de Heilung In Maidjan ( Groupe spécialisé dans le Folklor Viking et Mythologie Nordique ) personnellement je trouve l'interpretation de Melina encore meilleure que l'originale. Il est aussi confirmé depuis que Melina et Heilung vont travailler ensemble sur l'OST du jeu.Voilà maintenant qu'on a un peu situé l'aspect plus technique entrons dans le vif de l'analyse ( In Maidjan ) Qu'est ce que In Maidjan ? hé bien c'est un chant rituel de sacrifice afin d'obtenir un échange avec les esprits, dans son entièreté on entend tout le process de l'événement de la mise à mort jusqu'aux chants incantatoires. 9 fois les Runes sont alors prononcées (eihwaz perthro algiz sowelo tiwaz berkano ehwaz mannaz laguz ingwaz dagaz othala)C'est la rune des remises en question, des renversements de situation, du passage, de la mort et du cheminement initiatique.Signification dans un tirage : Relachement, défense, protection, endurance, initiation.A l'endroit ou inversée : Changement, revirement, transformation, mutation, la fin.Avec cette rune le destin est révélé, perthro nous conduit vers une profonde connaissance de soi.Signification dans un tirage : changements évolutifs, influence divine, chance, prophéties, initiation, mystère, secret, magie, fertilité, sexualité, déterminer son chemin, connaissance du futur.A l'endroit : Un secret caché,sera bientôt dévoilé. Une aide sous forme d'argent ou d' informations viendra à nous.A l'envers : Déception, fausses informations.Algiz est une Rune qui symbolise la protection contre les énergies négatives et les pensées négatives.Fortement reliée à la magie, elle apporte une aide du monde spirituel pour lutter contre les ennuis que l’on voudrait vous causer.Assainir ses conditions de vie, se détacher, pour atteindre la compréhension et/ou l'illumination, tel est le message de cette rune.Signification dans un tirage : pouvoir, succès, buts atteints, connaissance de soi, espoir, énergie positive, activité, fertilité, santé.A l'endroit ou inversée : Succès, du bon temps est prévue, prendre soin de sa santé.Avec cette rune la volonté doit exercer son pouvoir sans tyranie. C'est devenir chef de famille ou autre, prendre des responsabilités ou encore rencontrer un protecteur.Signification dans un tirage : discipline, rationalité, justice, guerrier, sacrifice de soi-même.A l'endroit : résultats positifs, une relation amoureuse.A l'envers : faire attention au sexe opposé, pouvant ne pas être aussi passionné que vous vous y attendez. Un ami pourrait interférer dans la situation. Il est possible qu'un plan d’affaire tournera mal car vous n’y avez pas prêté toute votre attention ou votre énergie.Cette rune symbolise la créativité mais aussi que l'on doit accepter que les choses se transforment car rien n'est immuable.Signification dans un tirage : les obstacles et les barrières disparaissent, renouveau, croissance, libération, célébration, fertilité, santé, naissance.A l'endroit : Célébration familiale ou naissance d’un enfant dans la famille. Mariage pour soi-même ou quelqu’un de proche.A l'envers : Problèmes de grossesse ou de couple. Problèmes familiaux, concernant ses frères et soeurs ou bien un enfant.Signification dans un tirage : voyage, communication, mouvement, travail d’équipe, harmonie, confiance, loyauté, couple harmonieux, mariage.A l'endroit : Un changement positif. Une promotion. Suivre votre coeur et vos rêves afin de trouver le bonheur. La direction empruntée est la bonne. Changement de résidence et/ou de travail.A l'envers : méfiance autour d'accords non conclus. Un voyage par delà les mers.Signification dans un tirage : sagesse, connaissance, intelligence, mémoire, école, sentiments positifs, fraternité, humanité, solidarité, collaboration, harmonie, équilibre, dépassement des hostilités et des obstacles.A l'endroit : succès et profits dans les domaines relationnels.A l'envers : se tenir loin des situations où aucun profit n'est à retirerLaguz est la Rune de l’intuition, rattachée à l’énergie féminine.C’est un chemin initiatique parsemé de choses agréables et aussi d’épreuves où son « moi » divin doit prévaloir sur le reste de notre être pour arriver à bon port.C’est également une Rune de fécondité que ce soit sur un plan physique, psychique ou spirituel. Elle est également protectrice et un symbole de guérison.Cette rune nous indique une gestation, des projets sont à l'étude. Mais aussi informe d'une intériorisation, d'un repli sur soi.Signification dans un tirage : Energie lantente, gestation, croissance interne, puissance magique, pouvoir sacré sexuel féminin, fécondité, prospérité.A l'endroit ou inversée : profits, bonnes affaires, succès en fertilité, changements nouveaux, nouveaux plans, nouveaux cycles.cette rune indique que le passé est accompli, on rentre dans quelque chose de nouveau, on récoltera les bénéfices de ses acquis.Signification dans un tirage : réalisation des souhaits, prospérité, bonheur, succès, accomplissement, espoir, satisfaction.A l'endroit ou inversée : la lumière est perçu au bout du tunnel ! Une solution à tous les problèmes va venir. Changements significatifs.c'est la rune du sort et de la protectionSignification dans un tirage : abondance, héritage, voyage spirituel et/ou physique, propriété, terre, patrimoine, famille, ancêtres..A l'endroit : gain monétaire (dons, héritage, cadeaux...). Possibilité de perdre quelque chose dans le même temps.A l'envers : Perte d'argent, malchance, accident, dommage, quelque chose entrave l'obtention de ce qui est dûOn remarque également qu'on ne se retrouve plus à Helheim dans le trailer mais bien à Midgard ( la terre habité par les humains ) Ce qui pourrait situer l'histoire avant Hellblade.Des humains mais pas que le monde de Midgard semble accueillir des colosses également voir des divinitéPour finir j'ai cherchez ce que signifie ce symbole mais je n'ai rien trouvé ( j'imagine qu'il est lié à un sacrifice et que c'est une sorte d'invocation )Si quelqu'un est calé en Mythologie Nordique et connaît la définition de ce symbole je serai très heureux de le savoirVoilà c'est un trailer très court mais qui pourtant semble être très profond a analyser et dévoile énormément de choses tout en restant encore tellement énigmatique ça faisait longtemps que j'avais pas été intrigué par un trailer a ce point et c'est Ultra enrichissant culturellement j'ai appris beaucoup en faisant cette analyse.