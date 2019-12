Bonjour à tous,

J'ai vraiment envie de faire ce jeu, mais le prix ne baisse pas trop et ça me rebute de mettre plus de 30 euros dans un jeu.



Je sais qu'il est possible de le faire via le EA origin acces sur pc pour une quinzaine d'euros (1 mois)



Ma question : est-ce un jeu qui se vit une fois, où que l'on a plaisir à refaire?



Car si c'est du one shot, autant que je le fasse pour 15 euros et que j'arrête mon abonnement au bout d'un mois…



Merci