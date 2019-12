Information

Je vous fais une petite news sur le lancement chinois de la switch qui aurait déjà fait 50 000 victimes. Du moins, d'après niko parterns.

Le site Jd. Com dit en avoir vendu 20 000 et tMall environ 10 000 pièces.



Selon Niko parterns, d'ici fin 2019 c'est 100 000 switch qui pourrait être chez les chinois et que d'ici 2022 elle dépasserait la ps4.



Attendons fin 2019 pour voir la véritable dynamique de la machine pour faire un vrai pari sur combien de temps la ps4 tiendra son leadership.



Voilà, vous savez tout sur le sujet; pourtant j'avais prévenu sur la news de la sortie la machine.

Je crois que ma switch va encore faire un voyage en Chine.