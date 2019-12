Bonsoir Gamekyo,J'ai appris il y a plusieurs mois déjà que la Surface Pro était conçue par la même équipe que celle derrière la Xbox One X. J'étais intéresser, pour le dessin principalement et pour m'en servir comme tablette ou petit ordinateur portable...Et je suis très positivement surpris par la qualité du produit.Écran magnifique, bonnes performance, réponse excellente avec le stylet et un super son. J'ai profité du Black Friday pour l'avoir 300€ moins cher que d'habitude.C'est bien moins cher qu'une Cintiq Wacom. A côté, l'Ipad fait jouet. Bref c'est surtout ici ou j'ai eu l'occasion d'entendre du bien de ce bijou et j'en remercie les "influenceurs"Voici mon premier projet... recadrer