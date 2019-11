enthousiaste et réaliste

“A propos de la PS5, c’est une console bien plus rapide qui facilitera la vie à court terme. Mais c’est le nouveau SSD qui fait vraiment la différence, essentiellement car le streaming sera quelque chose dont nous n’aurons plus vraiment à nous soucier et cela libérera de la puissance du côté du processeur (…) Dans Control, cela peut se traduire par un système de destruction encore plus riche, un monde plus détaillé mais aussi de simples améliorations de la qualité de vie comme les respawns immédiats après la mort.” Sean Donnelly, lead programmer chez Remedy

les temps de chargement ne seront pas nécessairement réduits avec le SSD

“Si les jeux restaient les mêmes en termes d'envergure et de qualité visuelle, les temps de chargement seraient presque imperceptibles et le redémarrage d'un niveau pourrait être presque instantané.



Toutefois, étant donné que davantage de données peuvent maintenant être utilisées, il peut aussi y avoir des cas où les coûts de production seraient moins élevés et la production plus rapide si vous n'optimisez pas le contenu, ce qui vous obligera à charger beaucoup plus de données, ce qui vous ramènera à une situation où les temps de chargement sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui.



C'est similaire aux améliorations CPU et GPU. Vous pourriez faire des jeux plus rapides ou vous pourriez ajouter plus de contenu et exécuter les jeux aux mêmes 30 images par seconde qu'avant ; souvent, c'est la seconde option.”

“La PS5… Une expérience de chargement rapide et une base matérielle facile à utiliser pour nous développeurs, ce qui est formidable, car elle nous permet d’exploiter plus rapidement la puissance matérielle. [...] Nous, développeurs de jeux, pouvons faire des jeux à 60 images par seconde même sur PlayStation 1 ! Il s'agit toujours de compromis : vous vous concentrez sur les visuels, la physique, l'intelligence artificielle, etc. ou sur le taux de rafraîchissement pur ? Le nouveau matériel PS5 sera puissant, oui, mais on s'attend aussi à ce que les graphismes soient encore plus détaillés, plus destructeurs, etc. et il y a toujours des compromis à faire selon ses priorités.”

Feature clé de la prochaine génération de console de salon, les SSD devraient apporter un coup de boost significatif aux performances de nos machines. Fini les temps de chargement à rallonge, les effets de pop in dans les jeux en monde ouvert, etc.avait d'ailleurs indiqué que ce système de stockage rapide offrirait aussi de nouvelles possibilités quant à la conception de jeu en streaming.S'adressant au PlayStation Official Magazine (Xmas 2019, issue 169) , le studio, à travers quelque uns de ses cadres, a lui aussi pu partager son point de vu au sujet de la future Playstation (et plus généralement la prochaine génération de console), à la foissur ce qu'on devrait avoir.Selon, directeur technique,. Le monsieur a souligné que ça ne serait pas aussi simple si les jeux PS5 se mettent à utiliser beaucoup plus de données (que sur PS4).Son collègue, responsable de la communication, contraste lui aussi le hardware avec son utilisation :[/pos]