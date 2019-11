J'ai été voir la reine de neige 2, j'ai passé un bon moment devant, mais:



1.Il y a trop de chanson

2.Elle ne sont pas marquantes(aucunes) et mal adaptée en VF

3.Kristoff n'est plus qu'un comic relief ne servant quasiment à rien (et a une chanson digne d'un clip de lover pour midinette des année 90 bien ridicule)

5.Le scenario peine à se justifier et semble faire du retcon.



En gros c'est un film fait par des gens sachant faire du divertissement efficace mais qui ne savaient pas trop quoi raconter car le film d'origine se suffisait à lui même.