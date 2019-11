Salut tout le monde.Il y a environ une semaine j'ai publié sur Dreams ma dernière création SlidEout 3019. Comme vous le constaterez c'est très très très inspiré de Wipeout, car je suis un énorme fan de la licence et j'ai toujours été frustré par l'annulation de l'opus PS4 et la fermeture de Liverpool Studio... Donc j'ai décidé de créé ma propre monture sur Dreams mais en inspirant plutôt des vieux design de 2097 et en essayant une ambiance un peu plus sombre et sale. Alors certes c'est pas parfait, il reste pas mal de choses que j'aimerai améliorer (j'ai une liste longue comme le bras) mais je suis plutôt content de cette première monture pour l'instant et les retours sont très positifs, j'améliorerai ça sur le long terme en plus d'ajouter du nouveau contenu.Je tiens à préciser que tout est évidemment fait sur dreams: visuel, gameplay, musique, effet visuel, etc...L'autre raison derrière ce petit projet était de démontrer (encore fois) les possibilités du moteur en plus de faire parler un peu de Dreams; personnellement je trouve ce "jeu/outil" tellement incroyable que je suis surpris qu'il fasse si peu parler de lui... Du coup sur ce point là l'objectif est plutôt réussi, j'ai eu droit à un article sur kotaku et push square en plus d'avoir un peu agité twitter; ce qui m'a permis d'engager des discussions avec tout un tas de développeurs de média molécule mais pas que: xdev, r8games (pacer), fireproof, et d'autres devs indés... y compris anthon mikhailov le co créateur des PS Moves et du PSVR... Bref c'était pour moi une semaine de ouf qui m'a carrément conforté dans l'idée d'une reconversion pour bosser dans le jeu vidéo. (Pour dire à quel point Dreams est une énorme révélation pour moi).Jvous laisse profiter des quelques visuels et d'une vidéo d'un youtuber, excusez le s'il joue comme un pied, j'aurai aimé faire une capture moi même mais ma PS4 me pond des vidéos qui saccadent complètement, j'ignore pourquoi... Et surtout si vous possédez l'early access de Dreams, allez l'essayez! (j'ai déjà quelques énervés du bocal qui se batte pour faire les meilleurs chrono, c'est ma plus belle récompense de voir ça