Satoshi Tajiri est le créateur de Pokémon. Mais connaissez-vous son histoire ?- Enfant, Tajiri se passionne pour les insectes et se fait surnommer par ses amis "Professeur insecte"- Il se passionne pour les jeux vidéo et joue aux jeux d'arcade. Ça devient son objectif, d'étudier comment les jeux vidéos fonctionnent.- Il commence alors à écrire des conseils pour les joueurs et crée le magazine "Game Freak". Le magazine connait un succès grandissant à travers le Japon que sa mère et sa soeur l'aident pour l'organisation.- Tajiri participe a un concours organisé par Sega et entre en contact pour la première avec la sphère du jeu vidéo.- Mais son père, craignant qu'il devienne un délinquant en n'allant plus à l'école, lui propose un job à la central de Tokyo, ce que Satoshi refusera.- Namco est intéressé par le magazine de Tajiri et propose de créer un guide pour le jeu Xevious avec l'aide du meilleur joueur japonais du jeu. Le guide connait un grand succès.- Ken Sugimori (le dessinateur et concept-artiste des Pokémon), ayant lui aussi une situation difficile avec sa famille, décide de contacter Tajiri et rejoint "Game Freak" comme illustrateur. Les deux deviennent très amis et jouent aux jeux vidéos ensemble.- En pensant savoir distinguer les bons jeux des mauvais, Tajiri décide de convertir Game Freak en un studio de développement de jeu vidéo. Il s'inspire des jeux de Namco, comme Dig Dug ou Pac-Man, basés sur une action particulière (creuser, manger...). Leur premier jeu, Quinty (localisé sous le nom de Mendel Palace) sera publié par Namco et connaîtra un certain succès qui permettra à Game Freak de fonder officiellement le studio.- "Pokémon" est né au tout début par une frustration. Celle d'un manque d'interaction entre les jeux et entre les joueurs. De voir Sugimori avoir plusieurs fois un même objet rare que Tajiri avait du mal à obtenir dans Dragon Quest 2. C'est là, avec le même processus que pour la création de Quinty, Tajiri imagine un jeu basé sur une action précise : "échanger". Nintendo venait de sortir la Game Boy, et Game Freak contact Nintendo pour pitcher l'idée d'un jeu utilisant le Cable Link. Le concept plus à Miyamoto. Mais développer Pokémon initialement nommé "Capsule Monster" demandait du temps.- Ce temps, Game Freak passera à développer des jeux pour Nintendo, Sony et Sega (même qu'une suite d'un jeu édité par Sony fut annulé à cause de la rupture de contrat entre Nintendo et Sony). Des jeux comme Yoshi, Mario & Wario ou encore Pulseman virent le jour.- Le développement de Pokémon pouvait conduire Game Freak a la banqueroute, mais le projet finalement reçu le plein soutien de Nintendo et de Ape Inc (la compagnie de Shigesato Itoi, le créateur de Mother et dont le studio deviendra par la suite Creature Inc.). Nintendo et Miyamoto firent plusieurs suggestions, comme réaliser 2 versions avec ses exclusivités pour encourager les échanges.- Tajiri et Nintendo n'étaient pas certain du succès de Pokémon, étant donné la Game Boy dans sa fin de vie, mais ce n'était sans compter un grand nombre de possesseurs de Game Boy qui n'avaient pas encore basculé sur la Nintendo 64. Pokémon Version Rouge et Version Verte furent un grand succès commercial au Japon tel que Nintendo et Game Freak décidèrent d'investir sur la marque en créant plusieurs marchandises, média alternatifs et jeu de carte officielle.- Tajiri décide de travailler sur une suite, Pokémon Version Or et Version Argent. Et ça sera son dernier jeu en tant que directeur. Il sera crédité comme producteur exécutif sur tous les jeux de Game Freak qui suivront Pokémon Or et Argent. Depuis Or et Argent, Tajiri est en retrait médiatique, donnant parfois des interviews pour raconter son expérience et son histoire.