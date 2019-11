Voilà vous avez mis combien d'heures pour boucler DG11 ? Vs avez passé combien d'heures à combattre pour monter de niveau ? Et finalement vous etes arrivés a quel niveau à la fin ?



Pour ma part j'en suis au niveau 50, et là je vais affronter l'ancien compagon d'arme Hendrik (dans la tour), et je sans que ca va pas etre coton.



Sinont superbe JRPG rien à redire pour ma part.