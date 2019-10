Multi machines

Après avoir finis Gears 5 je me suis attelé à faire un autre jeu qui me faisait envie depuis un moment, à savoir Hellblade. Jusqu'à maintenant j'ai adoré tout leurs jeux (Kung Fu Chaos, Heavenly Sword, et Enslaved) et c'est donc avec beaucoup d'entrain que je me suis lancé dans le jeu. Petite critique point par point.





Points positifs :



+ Graphismes superbes. Le soucis du détail est très poussé et le rendu global de haute volée malgré le fait qu'il ne s'agisse pas d'un AAA. C'est du bon travail qu'a réalisé Ninja Theory, comme d'habitude.



+ Animation au top. Ca a toujours été l'un des points fort du studio et Hellblade n'y échappe pas. Le travail sur l'animation du personnage est incroyable, et les petits détails animés des décors ne sont pas en reste (le rendu des vagues qui viennent mourir sur le sable est excellent). Superbe.



+ Univers travaillé. On sent que le studio à poussé le travail dans ce domaine et qu'ils ont pris soin de chaque détail pour rendre l'atmosphère du titre complètement tordue. Le jeu de couleurs, les effets visuels, ... tout est poussé pour maintenir la cohésion de l'univers du jeu.



+ Histoire excellente. Là aussi, le studio à eu un soucis du détail extrême. Le mélange mythologie nordique + folie du personnage fonctionne extrêmement bien et chaque passage du jeu sent le travail bien fait. De plus le thème du jeu sort complètement des sentiers battus et les recherches autour de la psychose de ressentent en permanence dans le jeu.



+ Mise en scène extra. Là encore, niveau mise en scène, le studio n'a plus rien à prouver tant il fait partie des meilleurs dans son domaine. Hellblade est une petite pépite dans son genre, poussé à l'extrême, sans compromis, et diablement efficace.



+ Gros travail sur le rendu de la folie. Ca rejoins un peu le côté histoire, mais je voulais faire un petit aparté sur ce segment du jeu. Je vous conseille fortement de regarder le reportage sur le jeu concernant la psychose, car c'est assez important tant Hellblade regorge de détails auxquels on ne fait même pas attention et qui ont pourtant leur importance.



+ Travail des acteurs, enfin surtout de l'actrice qui est admirable en tout point. Il n'y a rien à jeter de la performance tant le rendu à l'écran est bluffant. Les expressions faciales, la gestuelle, ... le travail accompli est exceptionnel.



+ Son fabuleux, que ce soit dans les bruitages, les doublages, ou les musiques, tout participe à donner de la crédibilité à l'univers et aux thèmes abordés. Le studio a accompli l'un des meilleurs travaux dans ce domaine à ce jour.



+ Le jeu te met mal à l'aise mais te donne envie de continuer. C'est hyper contradictoire, mais pendant le jeu on a un sentiment constant de mal être manette en main. Par moment on a envie d'arrêter pour faire une pause, mais en même temps on a envie d'avancer pour comprendre, savoir ce qu'il se passe, et voir le bout de cette aventure. Du coup on continue avec ce nœud dans le ventre et on en redemande. C'est l'une des grandes forces de ce jeu.



+ On ressort épuisé de l'aventure, clairement. Chaque partie est une épreuve tant le jeu parvient à garder une tension constante. Aucun moment de répit malgré le côté posé du jeu, la moindre scène fatigue par son visuel parfois epilleptique, ses sons, ces voix qui foisonnent, ce que l'on en comprend ... le studio à réussi à distiller une énergie négative mais attractive à la fois, c'est complètement fou.





Points négatifs :



-Le côté malaisant peut aussi bien être une qualité que devenir une barrière pour celui qui ne s'accrochera pas. A plusieurs reprises on a envie de poser la manette et de se dire, c'est bon j'ai eu ma dose. Si le jeu n'avait pas réussi son pari de garder un lien avec le joueur le poussant à aller jusqu'au bout ça aurait été dramatique, mais malgré ce pari réussi, nul doute que certains n'iront pas au bout.



-Gameplay trop contemplatif. Si niveau univers, histoire, mise en scène, et travail de fond, le jeu est absolument intouchable, je trouve quand même dommage que le gameplay n'ait pas été un poil plus poussé. Un peu plus de plate forme par exemple, et un peu plus de variété dans les énigmes n'aurait pas été un luxe.



-Parfois confus dans l'écriture. Clairement je doute que ne serait-ce que la moitié des joueurs aient compris l'intrigue et ses embranchements. Le jeu est complexe, très complexe, le thème en est le principal responsable. Mais l'écriture, parfois un brin bordélique n'aide pas toujours à comprendre tout ce que l'on voudrait.



-Combats répétitifs, surtout que le studio est assez doué dans le domaine des BTA. Mais là ils se sont contentés du minimum pour un jeu de cette trempe. C'est dommage car avec un peu plus de variété dans les combos et les situations de combat, le jeu aurait grandement gagné.





Conclusion :



J'ai du mal à m'exprimer clairement sur ce jeu. D'un côté je suis totalement admiratif du travail exemplaire qui a été réalisé, surtout avec un budget limité et une aussi petite équipe. Ninja Theory est surement l'un des meilleurs studios et mérite amplement de figurer parmi les plus grands. Hellblade est un titre profond, recherché, sans compromis, et offrant un soucis du détail que peu de titres peuvent se targuer d'avoir. D'un autre côté je ne suis pas fan de jeux contemplatifs comme Heavy Rain ou les jeux Quantic Dream de façon globale et Hellblade en fait partie. J'ai donc du mal à rentrer dans ce type de titre. Pourtant, le jeu m'a marqué, il m'a travaillé au corps à chaque minute que j'ai passé dessus, m'a laissé sur le carreau à chaque fois que j'éteignais la console, et m'a fait lâcher un grand souffle de soulagement une fois fini. Et c'est ça qui fait tout, à aucun moment le jeu ne laisse de vide au joueur, il vous fait constamment ressentir quelque chose au fond de vous.

En fait, que l'on aime ou pas (car ce jeu va obligatoirement diviser les foules), il y a une chose qui est sure, c'est que Hellblade ne peut pas laisser indifférent le joueur quel qu'il soit. Quiconque prendra le pad pour y jouer jusqu'au bout sera marqué, et ça c'est la touche d'un grand jeu.