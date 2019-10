Coucou tout le monde !Je vous avais parlé plusieurs fois de mon petit projet perso: Celui de refaire en 3D sur le moteur de jeu UnityBon et bien il était temps mais, après une lonnngue pause je m'y suis remis et je l'ai terminé ! ^^Quelques screenshot:J'ai fais un article sur mon site perso ou je débrief ce travail plus en détail, et il y a plus de screenshot aussi^^Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour !Si vous avez des questions, n'hésitez pas !