Alors avant qu'on pollue l'article en mode trolilol, c'est une vraie question que je me pose, hein.Les deux jeux m'intéressent, évidemment (sinon je ne poserais pas la question) mais je pense pas avoir la thune (ni le temps) pour jouer aux deuxDonc en gros, je vais en prendre un en novembre,Et là, mon fanboyismeaffronte mon fanboyismeDonc, simple sondage de la commu' : qui compte prendre Death Stranding ? Qui compte prendre le nouveau Star Wars ? (j'ai cru comprendre que ça sentait pas l'amour pour ce dernier, sur le site... pourtant il a l'air cool, je comprends pas xD)

posted the 10/21/2019 at 08:46 PM by bobobiwan