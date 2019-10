Après des semaines d’attente le voilà enfin...l’iPhone 11 pro Max Vert nuit...tout simplement sublimeJe viens d’un iPhone X et la différence au niveau de l’autonomie est tout simplement incroyable, je tiens 2 jours OKLM avec.Les photos sont magnifiques, l’ultra grand angle apporte un vrai plus et le mode nuit est bluffantFranchement Apple a vraiment gérer avec cet iPhone 11 Pro !