Depuis l’E3 2019, Flight Simulator 2020 n’en finit plus de faire envie. Toutes les vidéos aperçues depuis son annonce promettent en effet des graphismes photo réalistes et le rendu semble somptueux. Et les chiffres que l’on découvre aujourd’hui en provenance des développeurs, donnent le tournis. C’est simple, c’est bien la planète entière qui se trouve dans le jeu !



On savait que le jeu utiliserait la puissance du cloud. Azure sera, comme annoncé, partie prenante pour faire tourner Flight Simulator. Et on comprend mieux pourquoi avec le dernier carnet de développeurs. Ceux-ci nous apprennent que les images satellites ont servi de base à la modélisation du monde avec pour résultat 2 000 teraoctets de données (2 petaoctets pour les puristes) utilisées. Soit rien de moins que :



2 millions de villes (soit l’intégralité des villes sur Terre)

40 000 aéroports

1 500 milliards d’arbres (soit l’intégralité des arbres estimés sur Terre)

Toutes les routes de la Terre

Toutes les montagnes de la Terre