Le monde de la VR est un monde parallèle. Ceux qui n'ont pas un pied dedans n'ont aucune idée des licences phares en VR. C'est pourquoi, en dehors du nombre incalculable de bons titres VR sortis ces 3 dernières années, il y en a quelque uns qui méritent d'être vu, ce sont ceux à venir en cette fin d'années. Voici les titres que j'ai retenu (j'en ais sans doute oubliés).



On commence par un jeu exclusif Oculus Store, mais jouable sur tout les casques via Revive, celui-ci pèse un peu plus de 120 go, autant dire que c'est du très gros jeu à la Skyrim mais pour le coup, vraiment pensé pour la VR.



Asgard's Wrath :







Date de sortie : aujourd'hui.



Et une petite vidéo de Gameplay :







On continue avec un concept qui mélange Beat Saber et film à la John Wick. Je vous met une vidéo de gameplay, suffisante pour ne pas vous balancer le trailer.







Sortie prévue le 7 novembre sur tout les casques ainsi que le PSVR.



Et non, je n'ais pas oublié la future ancienne Exclus PSVR. Borderland 2 débarque sur tout les casques VR PC le 22 octobre :







On continue avec un exclus Oculus Store, jouable avec tout les casques via Revive. Un des jeux VR que j'attend le plus : Stormland



Le Trailler :







Et la petite vidéo de gameplay :







Date de sortie : 7 Novembre de cette année.



Bonwork est le jeu VR de Valve... Ou pas. En tout cas, grandement inspiré de Half Life et son Gameplay basé sur la physique. Pour le moment, on n'a que des phases de gameplay conceptuel pour éviter les spoil visiblement. Donc on va se contenter des possibilités de gamplay qu'on aura dans ce jeu que j'attend avec impatience. Prévu en fin d'année sans date précise :



petit Teaser :





Et vidéo de Gameplay :







Un que je rajoute, et qui ne sort qu'en Avril 2020. Mais celui-ci me fait de l'oeil, donc je me permet une entorse à la règle :