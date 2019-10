Avec la sortie du film Joker, il est temps de se demander quel est la version que l'on préfère du célèbre Clown prince du crime au cinéma (je précise, même si Mark Hamill est génial dans la série animée et les jeux Arkham)Pour ma part après avoir vu Joker, c'est clairement Joaquin Phoenix. Le mieux développé forcément, mais également le plus habité par son rôle, il offre une performance hallucinante, on ne voit plus l'acteur, que le personnage. Je pense qu'il tient la le rôle de sa vie. Tout en ayant a la fois le coté Clown de Nicholson, et le coté psychopathe de Ledger en rajoutant sa touche, plus sensible.