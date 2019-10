Alors que certains s'imaginaient déjà un opus des Mario & Luigi sur Nintendo Switch (avec notamment une offre d'emploi faites il y a quelques temps), on apprend ce matin que le studio Alpha Dream est en banqueroute. C'est le dépot de bilan, ce qui signifie la mort pure et simple du studio.Mario & Luigi est un spin-off reprenant les aventures RPG de Mario. Cette série se place comme une suite spirituelle du Mario RPG sur SNES de Square-Enix (anciennement Square-Soft), reprenant le gameplay. Il y avait surtout cette dualité avec les Paper Mario, autre série de RPG elle aussi suite spirituelle du Mario RPG, les Paper Mario ont plutôt abandonné l'aspect RPG dans les derniers opus, laissant les Mario & Luigi être ces grosses aventures (même si en terme de lore là aussi on avait un abandon des PNJ originaux).Pour Nintendo ils ont aussi travaillé sur Tomato Adventure, un jeu sur GBA sorti uniquement au Japon qui en soit est le précurseur des Mario et Luigi niveau moteur de jeu. DeMille est le héros que vous retrouvez notamment dans Super Smash Bros Ultimate en esprit.On espère que les talents sauront s'orienter vers d'autres studios ou qu'un nouveau studio voit le jour (ce que j'en doute).