1. Microsoft Flight Simulator



jamais j'aurai cru possible de voir un jeu aussi photo réaliste que ça un jour c'est juste Incroyable et encore plus de se dire que toute la Terre est à échelle réel.







2. Red Dead Redemption 2



En deuxième position je place RDR 2, c'est un titre qui donne un avant goûts des Standard des Open Worlds qu'on aura sur Next Gen.







3. 4. Battlefront / Battlefront 2



Sur PC avec un mod réaliste le jeu est juste somptueux !







5. Forza Horizon 4



Juste après RDR 2 c'est l'Open World qui m'a le plus impressionné pour l'instant de par sa distance d'affichage, son optimisation ( 1080p / 60 sur ONE X ou 4K / 30 ) le ciel le plus beau que j'ai jamais vu dans un JV également et une distance d'affichage très élevé et détaillé.







6. Gears 5



C'est surtout une claque d'optimisation obtenir un tel rendu en 4K / 60 sur une machine a 500 balles c'est Incroyable, les models 3D sont sublime et très détaillés les animations sont très bonne bien qu'assez rigide on ressent de la lourdeur dans les déplacements du au poids des armures de Gears







7. Spider-Man PS4



Pour moi il s'agit actuellement de ma plus grosse claque sur PS4, un Open World bien que peu vaste comparé a d'autres mais richement détaillé et vivant, avec de très belles textures et de beaux effets de lumières et une distance d'affichage très Net on voit facilement et distinctement l'autre bout de la map si on monte sur les plus hauts buildings.







8. The Last of Us Part II



Le jeu n'est pas encore sorti donc tout peut encore évoluer il peut très bien être encore upgradé comme downgradé d'ici sa sortie rien n'est définitif mais ce n'est pas un Open World et il est en 30 FPS d'ou sa présence derrière Spider-Man et Gears 5 il en reste pas moins très propre avec de belles animations fluides.







9. The Witcher 3



Un jeu qui date de 2015 mais avec quelques Reshades sur PC il reste Sublime encore Aujourd'hui avec un Univers Vaste et Riche, une distance d'affichage très Net également il est l'uns des plus beaux jeux de cette Génération.









10. Ori and the Will of the Wisps



Pour cette dixième place j'avais envie aussi de mettre un représentant du genre 2D même si ça n'a pas trop de cohérences avec des gros jeux 3D réaliste. Ori and The Will of the Wisps c'est un peu le jeu Rockstar des indépendants tant le soucis du détail, de la technique, des animations est Incroyable par rapports aux autres productions 2D du genre.







Bien évidemment il s'agit là de mon Top 10 ( subjectif ) par rapport a ce que j'ai vu ou pu voir en me basant sur des vidéos certains jeux comme MS Flight Simulator et The Last of Us 2 ne sont pas sorti d'autres jeux n'y figure pas comme Halo Infinite car on a pas de Gameplay concret de présenté. ça reste bien évidemment un Top 10 subjectif par rapport a mes expériences et mon ressentis d'autres jeux m'ont beaucoup impressionné comme le Remake de Shadow of the Colossus avec les poils des colosses ce sont des choses très difficile à réaliser ou l'eau de Sea of Thieves faire une eau crédible et physique et une gestion des poils ce sont les choses les plus difficile à réaliser dans les jeux vidéos. Ces jeux restent des claques techniques et mériterait une place dans ce top.