Bon déjà la démo est très courte, j'ai fait le tour en 15 min .

Bon graphiquement déjà même si ça rien d'extraordinaire c'est très jolie, surtout que la DA est superbe, c'est coloré, chatoyant. Bref j'adore. C'est bien mieux que je le pensais.

Niveau BO là idem, c'est l'originale mais réorchestré. Elle est juste géniale.

Niveau level design et game design c'est comme le premier. Perso ça me dérange pas.



Maintenant y a quelques défauts plus ou moins gênant:



- Par moment y a des chutes de framerate c'est pas vraiment gênant, mais ils ne devraient pas y être.



- Niveau gameplay c'est exactement comme le premier globabement.

Avec les gâchettes on peut se protéger avec le bouclier, on peut zoomé avec L1.

Croix pour sauter, carré pour les combats et triangle qui sert pour le reste.



On a les même armes que l'opus PS1: lancer de couteau, une épée, et le bras de Fortesque. Quelques autres trucs encore mais là démo est trop courte.



Un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est quon puisse pas faire tourner sur lui-même Fortesque sur place. En gros vous faite tourner le joystick et au lieu que le perso suive le mouvement, y a comme une latence (s'en est pas une) et le perso bouge d'un coup à 90/180 degré par ex. Après ça m'a pas dérangé en jouant. On a juste l'impression d'avoir les mouvements du jeu original à la croix directionnelle du jeu PS1 adapté au joystick.

Les combats sont plutôt fouillis surtout lorsque les ennemies apparaissent d'un coup. On calcule plus rien, on bourrine et c'est tout. Quand ils sont déjà visible c'est beaucoup mieux.

Pas de sensation d'impact comme je l'avais remarqué dans les trailers.



On peut pas recadrer la caméra en clickant sur R3 j'ai remarqué, on peut cependant la recadrer nous même en déplaçant R3 comme dans la plupart des jeux.

Et c'est vraiment dommage car justement le plus gros défaut du jeu est la caméra. La caméra part souvent en vrille et se place très mal.



Bref, pour pas cher pourquoi pas, rien que pour son univers. Mais c'est un jeu surtout pour les fans qui pourront faire abstraction de ces défauts. Car oui ça va en saouler pas mal.