Pfffff pas fou-fou ce state of play comme les autres d'ailleurs, voici la liste des jeux et mon avis sur la présentation de ces derniers entre parenthèses :-Humanity (intéressant)-Call of Duty Modern Warfare (rien a battre...)-Wattam (lalalalaaaalalalalaallalalalalaalalala)-Arise (sympa l'ambiance)-L.A Noire VR (dispensable)-Des jeux VR en masse-Medievil (un sale coup de vieux mais que c'est bon le retour de Sir Daniel Fortesque)-Civilization VI (pas ma tasse)-Death Stranding oups je veux dire la PS4 Death Stranding...-The Show 19 et TLOU 1 pour le PS+ d'octobre-TLOU Part 2 (un bon trailer avec enfin une date! bordel ce début d'année 2020...)Et sinon pour vous, vous avez trouvé le show comment?