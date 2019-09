Jeux Vidéo

ChuChu Rocket! Universe à venir dans l'Apple Arcade

10 septembre 2019 par Barry







C'est en rumeur chez SEGAbits depuis un moment, et cela arrive enfin ! La keynote d’Apple a révélé de nouvelles informations sur le prochain service d’abonnement aux jeux en streaming : l'Apple Arcade, avec des jeux inédits. Nous connaissions déja Sonic Racing, mais un autre titre SEGA va également arriver sur le service. ChuChu Rocket! Universe est un tout nouveau puzzle game qui "amène les adorables ChuChus dans un univers de planètes étranges et merveilleuses avec plus de 100 énigmes".



On ne sait pas grand chose en dehors de cela, mais nous allons bientôt recevoir un communiqué de presse et des informations supplémentaires ! C’est génial de voir ChuChu Rocket! de retour, et certaines personnes vont sans doute se plaindre que ce soit un jeu mobile, j'ai pour ma part aimé les versions Game Boy Advance et App Store du jeu.

Sur Apple Arcade... :'(P'tin j'adore ChuChu Rocket, c'est peut être le jeu que j'ai le plus joué sur DC ! Déjà je ne comprends pas pourquoi Sega, pourtant habitué à ressortir leurs vieux jeux tous les 15 jours, n'est pas fait un ChuChu Rocket HD sur XLA et PSN dés la génération 360/PS3Source : http://segabits.com/blog/2019/09/10/chuchu-rocket-universe-coming-to-apple-arcade/ Les autres jeux annoncés sur Apple Arcade (Ballistic Baseball, Exit the Gungeon, Overland, Pac-Man Party Royale, Projection: First Light, Rayman Mini, Shantae and the Seven Sirens, Sneaky Sasquatch, Steven Universe: Unleash the Light, Super Impossible Road, The Bradwell Conspiracy, Various Daylife)Le service sera lancé le 19 septembre à $4.99/4,99 € par mois (le premier mois sera gratuit) et aura lors du lancement plus de 100 jeux disponiblesLe site officiel : https://www.apple.com/fr/apple-arcade/ 1er teaser sur le twitter de SEGA : https://twitter.com/SEGA/status/1171543873027338240 Mais en fait je vous en avez parlé en 2013 de ce projet de jeu !J'ai re-uploadé les photos du prototype de 2013Ces images ne sont plus sur le site du développeur 3D (https://www.surface3d.co.uk/?portfolio=chu-chu-rocket-universe), donc surement du net, c'est peut être une exclu Gamekyo